高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「カイダン、カク、シマス。」（第118回）が18日に放送され、八雲（トミー・バストウ）の秘密を知った義父・司之介（岡部たかし）の姿が描かれると、ネット上には「余計なこと言うなよ…！」「危ない会話」「いつか絶対ポロリしそう」といった声が集まった。【写真】丈（杉田雷麟）とコソコソ話す司之介（岡部たかし）八雲から帝大