ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のギタリスト・ＳＵＧＩＺＯが、２月１７日にドラムの真矢さん（享年５６）の月命日に思いをつづった。ＳＵＧＩＺＯは１７日深夜にＳＮＳを更新し、「今日は月命日。あれから１ヵ月何年も経ったような気もするし、１週間しか経ってないような気もする。心身共に超怒涛（どとう）」と胸中を記した。「真矢は少しはあちらの世界に慣れてきたかな？仲間や先輩たちと再会できてるかな？もしく