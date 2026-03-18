◆オークリーカップ第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会（１４、１５日・寝屋川公園第１野球場）▽中学生の部・予選Ａブロック２日目大阪中央支部選抜１１―２大阪南支部選抜「オークリーカップ第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会」中学生の部の予選Ａブロックは、大阪中央支部選抜と奈良県支部選抜が決勝トーナメント進出を決めた。集中打で１位突破を決めた。大阪中央支部選抜は同点の４回１死か