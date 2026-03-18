◆新日本プロレス「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６」（１７日、福島・ビッグパレットふくしま）観衆７０７新日本プロレスは１７日、福島・郡山のビッグパレットふくしまで「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６」を開催した。春の最強決定トーナメント「ＮＪＣ」準々決勝２試合が行われ、後藤洋央紀とカラム・ニューマンは、ニューマンがプリンスズカースで勝利した。さらに、メインイベントの海野翔太とザック・セ