◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）１７年大会以来となる世界一奪還を狙う米国が、土壇場でＢ・ハーパー内野手の豪快な一発で追いついた。２点を追う８回２死一塁から右腕マチャドの１５０キロのチェンジアップを完璧に捉えると、バックスクリーンに飛び込む同点２ランとなった。打った瞬間確信する一発で、ハーパーは豪快なバットフリップ。３大会連続となる決勝では、初進出