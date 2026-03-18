◆大岡産業杯第５４回八尾大会（１４日・八尾市立山本球場）▽中学生の部・決勝住吉ボーイズ（大阪南）１３―１０西尾ボーイズ（愛知県東）「大岡産業杯第５４回八尾大会」中学生の部は、住吉ボーイズ（大阪南支部）が強打で大会制覇した。最高の形で新たな船出を切った。住吉が決勝で１６安打１３得点。２月に春季全国大会支部予選決勝で敗れて以来、初めての大会で頂点に立ち、山下主将は「この１か月でやってきたこ