◆第７回広島県支部長大会（７〜１４日・佐伯総合スポーツ公園野球場ほか）▽中学生の部・決勝東広島ボーイズ０―１０広島府中ボーイズ「第７回広島県支部長大会」は１４日、中学生の部の決勝が行われた。広島府中ボーイズが、春季全国大会に出場する東広島ボーイズに４回コールド勝ち。現チームでうれしい大会初優勝を果たした。圧巻の集中攻撃で制した。広島府中は決勝で１０得点し、４回コールドＶ。春季全国大会を控え