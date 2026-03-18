世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭｉｎｓｔａｘＵｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」ＴｏｋｙｏＷｏｒｌｄＦｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で行われる。本大会はパリオリンピックと同様のジャッジシステムを採用。ジャッジの仕方や注目ポイントについて、運営チーム「ＤＡＮジャッジングチーム」のスポークスパーソン・Ｊｕｒ“Ｊｕｒｓｋｅｅ”Ｂｏｕｔｅ