世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭｉｎｓｔａｘＵｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」ＴｏｋｙｏＷｏｒｌｄＦｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で行われる。本大会の魅力や注目選手について、大会主催者のＴｙｒｏｎｅｖａｎｄｅｒＭｅｅｒ（タイロン・ファン・デル・メール）氏に語ってもらった。２０２４年以降、日本でも認知度がグンと高まったブレ