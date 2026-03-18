岡山朝日高校一般入試の合格発表岡山・中区古京町 岡山県の公立高校で18日、一般入試の合格発表が行われました。 岡山市の岡山朝日高校では、午前9時に合格者の受験番号が貼り出されました。 （合格者は―）「今までの努力が報われてよかったと思います」「倍率も（1倍を）切っていて受かるとは思っていたんですけど、数学とか英語とか苦手でちょっとつまずいてしまったところもあって、正直心配していたん