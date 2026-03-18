シンガー・ソングライターのドージャ・キャット(30)が、境界性パーソナリティ障害を患っていることを動画で明かした。人から見捨てられる不安や虚無感などに襲われる精神疾患を長年患っているというドージャだが、いつでも「幸せ」なふりをしていると語った。 【写真】同じ病ではないけれど女性歌手が擁護したシンガー・ソングライター TikTokに投稿された動画でドージャ