岡山市役所 岡山市の姉妹都市、ブルガリアのブロヴディフ市のテレビ局「トラキア」が3月25日～27日、岡山市を取材します。 岡山市とブロヴディフ市の交流についてドキュメンタリー番組を制作するため、「トラキア」の記者とカメラマンが岡山市で撮影やインタビューを行います。 25日は、北長瀬未来ふれあい総合公園と西川緑道公園を取材し、うらじゃ参加者や岡山市子ども海外派遣参加者へのインタビュ