佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の18日の天気をお伝えします。「少雨傾向続く」 気象庁によりますと、九州北部は去年10月中旬から少雨傾向が続いています。降水量の平年比は、福岡で77％、飯塚で56％、佐賀で62％です。向こう1か月も雨が少ない見込みです。農作物や水の管理にご注意ください。 「雨の予想」 朝から本降りの雨でしょう。昼ごろには一時的にやみ間がありますが、午後は再び広い範囲に雨雲がかかり