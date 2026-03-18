「いまだに信じられません」--2月17日にロックバンド「LUNA SEA」のドラム・真矢さん（享年56）が急逝してから約1か月。同バンドのギター、SUGIZO（56）は15日、出演したラジオ番組で盟友の死についてこう語った。スポーツ紙記者が語る。【写真を見る】昨年9月、車椅子姿の真矢にピッタリ寄り添っていた法被姿の石黒彩。真矢はスマホの顔認証も大変だったという「LUNA SEAは3月12日に、東京・有明アリーナ公演で真矢さん逝去後初め