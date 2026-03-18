ラス・パルマスFW宮代大聖が2戦連発スペイン2部ラス・パルマスに所属する25歳FW宮代大聖は、現地時間3月16日に行われたセグンダ・ディビシオン第31節のアルバセテ戦に先発出場した。開始早々に先制ゴールを記録し、チームを牽引。スペイン紙「アス」は「宮代のゴールでリードを奪い、試合を支配し始めた」と、決定力の高さを誇る25歳のアタッカーを高く評価している。試合は開始早々に動いた。前半9分、コーナーキックのチャン