RB大宮がホーム3試合で着用する記念ユニフォームのデザインを発表J2のRB大宮アルディージャは3月18日、チャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」の開催を記念した限定ユニフォームの着用とデザインを発表した。レッドブル本社のプロダクト企画チームとの共同開発による新デザインに、ファンからは「めっちゃかっこいい」「これは欲しい」と大きな反響が寄せられている。今回の記念ユニフォームは、5月10日に