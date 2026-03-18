佐野海舟にブレントフォードが関心かドイツ1部マインツに所属する日本代表MF佐野海舟は、欧州に渡ってから圧巻のパフォーマンスを見せ続けている。今シーズンもここまでリーグ戦で開幕戦から26試合フル出場を続け、公式戦37試合で1得点4アシストを記録している佐野は、プレミアリーグからも関心を示されているようだ。複数のメディアが報じている。海外メディア「Transfer Feed」は、「イングランド1部ブレントフォードがマイ