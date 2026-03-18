Netflix（ネットフリックス）のアニメーション『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（以下、『ケデハン』）を演出したクリス・アッペルハンス監督が、第98回アカデミー賞（オスカー2026）授賞式で「辛ラーメン」を食べる姿がキャッチされて話題となっている。 アッペルハンス監督は、韓国系のマギー・カン監督と共に『ケデハン』を共同演出した。アッペルハンス監督の妻、Maurene Goo氏は16日（現地時間）、自身のインスタグラ