【新華社盤錦3月18日】中国遼寧省盤錦市を流れる遼河の河口では毎年3月になると、海氷が徐々に解け始め、ゴマフアザラシが姿を見せるようになる。同種は中国の海域で繁殖が確認されている唯一の鰭脚（ききゃく）類の海洋哺乳動物で、国家1級保護野生動物に指定されている。海水と淡水が混ざり合う河口は漁業資源が豊富で、重要な生息地となっている。世界に8地点あるゴマフアザラシの生息・繁殖海域のうち遼東湾海域は最も南