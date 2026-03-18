大阪府東大阪市はホームページ上で「シカの出没にご注意ください」という内容の更新を行い、同市内でシカの目撃例が相次いでいることを公表した。 市役所の投稿によると、シカが目撃された地域は3月11日から17日までの間で中石切町など6カ所に及んでおり、それぞれが同一個体かどうかは明らかになっていないが、人を襲う可能性があるため注意を促している。 シカが大阪の中心部にほど近い東大阪市に出没することはか