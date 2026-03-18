【ワシントン＝阿部真司、ニューヨーク＝木瀬武】米国のトランプ大統領は１７日、イランが船舶を攻撃しているホルムズ海峡の安全確保を巡り、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国や日本などの艦船派遣は「もはや必要ない」と自身のＳＮＳに投稿した。他国から積極的な協力を得られていないことへの不満をあらわにしたものだが、発言は揺れており、今後の対応は不透明だ。トランプ氏は投稿で「ＮＡＴＯの大半の国から、我々の軍