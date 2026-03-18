2月の貿易統計は2カ月ぶりに黒字に転じました。輸出、輸入ともにこの月として過去最大です。【映像】貿易統計 2カ月ぶりに黒字に転じる財務省が発表した2月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は573億円の黒字でした。黒字は2カ月ぶりです。輸出は、主に台湾向けのIC=集積回路のほか、アメリカ向けの建設機械が好調で、金額はこの月として過去最大の9兆5716億円でした。輸入については、台湾からのI