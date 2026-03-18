「いろんな銃を撃ちまくることができて、溜まっていたものを全部吐き出したような気分で、スカッとした。どうせ刑務所に行くんだろうから、代わりにベトナムに行きたい。好きなガンを思いっきり撃つことができるなら死んでもいい」【写真】この記事の写真を見る（2枚）今から半世紀以上前、東京・渋谷の駅前で市街戦が起きた。18歳の少年が人質を盾に銃砲店に立てこもり、無闇やたらに銃を乱射したのだ。動員された警察は延べ7千