犬は信頼できない人間の指示には従わなくなる 京都大学やウィーン大学など複数の研究チームが、犬が人の嘘を識別できるのか、嘘をついた人へどのような反応を示すようになるのか、単なる間違いと故意の嘘を見分けられるのかなどに関する研究を行いました。 その結果、犬は故意の嘘を見分けることができること、より多く故意の嘘をついた人の指示には従わなくなる傾向があることがわかりました。 犬のがっかりする