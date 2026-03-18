「積載量の多さ」を活かすパトカー山梨県警は2026年3月17日（火）、新しいパトロールカーを公式X（旧：Twitter）で公開しました。【こっちはまだまだ走る！】これが「20世紀末から現役の古参パトカー」です（写真で見る）公開されたのは山梨県警の上野原警察署に新配備された、現行型トヨタ「シエンタ」の警ら用パトカーです。こうしたパトカーはセダンや小型ハッチバック車、または人員輸送用の中・大型ミニバンが多く、小型