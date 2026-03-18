中東紛争が激化している。株式投資の世界では「遠くの戦争は買い、近くの戦争は売り」との格言もあるが、戦場から遠く離れた我々実生活へのインパクトは極めて大きい。原油高騰によるガソリンや電気、食品、日用品など物価への波及が心配される。▼近年はいわゆる宣戦布告がなくなり、ロシアのウクライナ侵攻は「特別軍事作戦」、今回は米国による「壮絶な怒り作戦」として始まったもの。大義が見えづらい中、強国リーダーのSNS