全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・乃木坂のラーメン店『会津喜多方RAMEN二代目いわいや』です。口の中で躍動するぷりっぷりの平打ちちぢれ麺店主は、会津若松で半世紀近く続く繁盛店『めでたいや』の二代目。「自慢の味を東京に届けたい」と、乃木坂の路地に『いわいや』を開いた。基本は、鶏をベースに煮干しや節類、ホタテの旨みを重ねる父の味を継承しつつも、ス