雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式Instagramは3月18日に投稿を更新。King & Princeの永瀬廉さんが同誌最新号の表紙に登場したことを報告しました。【画像】永瀬廉の美しいモデルショット映画役柄を彷彿とさせる美麗な表紙永瀬さんが表紙を飾る最新号は同日発売。同アカウントは「3月27日公開の映画『鬼の花嫁』での役柄を彷彿させる、圧倒的な美貌は必見です」とつづり、表紙カットを1枚公開しています。永瀬さんがバラと