タティスJr.が日本企業と“コラボ”した(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表として出場したパドレスのフェルナンド・タティスJr.が現地時間3月18日、自身のインスタグラムで伊藤園の「お〜いお茶」を飲んで「美味しい」と笑顔を見せる動画を投稿。伊藤園との“コラボ”が実現した。【動画】「Oishii~!」タティスJr.が「お〜いお茶」を飲んで笑顔タティスはWBCの記者会見でテーブル