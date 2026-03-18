春の陽気が続き、北海道内各地で雪解けが進んでいます。こうした中、札幌市ではこの時期恒例の道路の清掃作業が始まりました。清掃車が路上にたまった石や砂を回転ブラシでかき集めていきます。札幌市では３月１８日朝から車道の清掃が始まりました。２０２６年は雪解けが早かったため、例年より早く道路清掃が始まったということです。市は管理するおよそ２２００キロの道路について、１１月下旬まで清掃を続けます。（北海道ロ&#