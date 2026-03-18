米代表に主将として参戦しているジャッジ(C)Getty Images米球界のスーパースターが放った一言が論争を巻き起こしている。発端となっているのは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表に主将として参戦しているアーロン・ジャッジの言葉だ。現地時間3月15日のドミニカ共和国代表戦後に米スポーツ専門局『ESPN』などの囲み取材に応じた際に「俺はWBCの方が“上”だと思うね。自分が出たワールドシリーズよりも、