All About ニュース編集部は2月13日、全国10〜70代の300人を対象に、「推理ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「脚本が良かったと思う推理ドラマ」のランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：金田一少年の事件簿／75票2位に入ったのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）です。人気漫画をドラマ化したこの作品は、名探偵の金田一耕助の孫である金田一一（はじめ）が