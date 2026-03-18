別れと出会いが交差する3月は、未来への志を新たにする進学準備の活気で溢れています。 知性や伝統を連想させる美しいネーミングの学び舎は、その土地の文化を象徴する存在として、世代を問わず注目を集めるものです。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、地方国公立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、名前がかっこいいと思う地方国公立大学ランキングの結果