WBC準々決勝でベネズエラに逆転負けした侍ジャパン(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ、連覇を逃した野球日本代表「侍ジャパン」。敗戦後には、SNS上では批判に加え、行き過ぎた中傷も散見され、日本プロ野球選手会が声明を出す事態へと発展した。【動画】「一流の振る舞いだ」三塁線に整列した侍戦士たち「リスペクトしかない」と世界が反応した礼儀正しい姿を見る