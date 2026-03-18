謎解きクリエイターの松丸亮吾さんは3月17日、自身のInstagramを更新。鍛え上げた肉体を披露し、ファンから絶賛の声が続出しています。【写真】松丸亮吾のバキバキ腹筋成果を実感、腹筋ショット公開「コツコツ続けている #筋トレ の成果が出てきた気がする」とつづり、上半身裸で鏡越しに自撮りショットを1枚載せている松丸さん。くっきりと割れた腹筋と引き締まった体つきを惜しみなく披露しています。本記事執筆時点で投稿には35