アツギは、今年春夏シーズンの新商品として、確かな品質と丈の短いボトムスも綺麗に着こなせるファッション性を併せ持つ日本製ストッキングを発売する。肌触りがなめらかな「なめらかタッチ」と丈夫で破れにくい「丈夫でしっかり」の2型を提案する。アツギオンラインショップおよび店頭では3月下旬以降順次展開する。日本政府観光局（JNTO）によると2025年の訪日外国人旅行者数は4268万人で過去最多となった（日本政府観光局（JNTO