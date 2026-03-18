サラヤは、3月16日から、自動で出てくる泡ハンドソープディスペンサー「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」を発売した。「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」は、インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインでグッドデザイン賞を受賞。同社工場製造による徹底した品質管理と、詰め替えやすさや視認性を考えた広口ボトルになっている。そして、丸ごと洗える防水仕様を採用するなど、生活に寄り添った使