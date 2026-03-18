テックウインドは、代理店として取り扱うパソコンキャリングバッグの世界トップブランドTargus（ターガス）から、仕事からプライベートまであらゆる用途で使用できる「Work＋」シリーズと、通勤から出張まで対応可能な収納性の高さが魅力の「Pro−Tek」シリーズを3月17日から販売を開始した。1983年の創業以来、ポータブルソリューションの世界的リーダーとして走り続けてきたTargus。長年にわたる製造技術の蓄積と、絶え間ない技