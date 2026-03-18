セブン−イレブン・ジャパン（以下、セブン−イレブン）は、パーソナライズ栄養ブランド「TYPEFOOD（タイプフード）」を、東京都一部のセブン−イレブン85店舗で、3月17日から順次、販売を開始する。「TYPEFOOD」は、簡易尿検査キット「MY TYPE（マイタイプ）」および専用アプリを活用することで、約1分で消費者自身の栄養タイプを判定できる。判定結果に基づき商品を選択するという購買体験や、新たな健康習慣につながる商品特長