「明治北海道十勝ミルクきわだつのむヨーグルト」明治は、北海道十勝製造の良質な乳原料と“十勝ミルク乳酸菌TM96”を使用した、「明治北海道十勝ヨーグルト」ブランドから、のむタイプの「明治北海道十勝ミルクきわだつのむヨーグルト」を、3月24日から発売する。特長は、“十勝ミルク乳酸菌TM96”を使用し、クリーミーなミルクの味わいとのこと。北海道十勝製造の乳原料を使用（乳原料の60％以上を十勝製造原料としている）し、