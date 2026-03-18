2022年から4年間、大谷翔平選手の全試合を現地で見守り続けてきたミニタニさん。通訳の解任、電撃結婚、そして娘の誕生──。波乱に満ちたメジャーの狂騒を、誰よりも近くで、しかし「一線を引いて」見つめてきました。テレビには映らない大谷選手の「切り替えの早さ」や「家族への情愛」。その姿に突き動かされるように、ミニタニさんは今年、ある大きな決断を下します。前人未到の記録を打ち立てた彼が、50歳にして「全試