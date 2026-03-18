この記事の画像を見る■集英社版・学習まんが『世界の伝記NEXT』の「伝記×SDGs」第５弾おもしろくてわかりやすい！ 集英社版・学習まんが『世界の伝記NEXT』から展開中の「伝記×SDGs」は、偉人の生き方からSDGsの目標達成のヒントがもらえる新シリーズ。第5弾は木を植えることで環境・平和・人権を守ったワンガリ・マータイです。■ノーベル平和賞を受賞したワンガリの生涯！ 祖国ケニアに木を植えて自然を取り戻し、ノーベル平