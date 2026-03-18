サッポロビールが通常のビールとして発売する第三のビール「麦とホップ」サッポロビールは18日、第三のビールの「麦とホップ」と「GOLDSTAR（ゴールドスター）」の仕様を変更し、通常のビールとして発売すると発表した。10月の酒税改正でビール類の税率が統一化されることに対応し、麦芽の比率などを変えて割安なビールとして売り出す。変更する具体的な時期は未定としている。サントリーの「金麦」、キリンビールの「本麒麟