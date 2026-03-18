東部で、日中でも明るく見える火球が目撃された/National Weather Service Pittsburgh/X via CNN Newsource（CNN）米東部で17日午前、日中でも明るく見える珍しい火球が目撃された。衝撃波による「ソニックブーム」の大音響も観測されている。火球の正体は、地球の大気圏で燃え尽きた異常に明るい隕石（いんせき）だったと思われる。米航空宇宙局（NASA）によると、火球が燃える時は夜空で3番目に明るい金星と同じかそれ以上の光を