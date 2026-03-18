このところ下落傾向にあった日経平均株価は大きく反発しています。18日の東京株式市場・日経平均株価は取引開始直後から大幅に値を上げて、上げ幅は一時1200円を超えました。前日のアメリカ市場の流れを引き継いだうえに、日米首脳会談への期待感も相まって買いが先行しています。