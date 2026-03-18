「過去の成功体験」に引きずられないよう仕事をするにはどうしたらいいのか。早稲田大学ラグビー蹴球部を大学日本一に2度導き、現在は組織コンサルタントの中竹竜二さんは、「以前あるプロ野球チームのコーチや選手を相手にリーダーシップやコーチングなどの研修をした際に、当初は『ラグビーのあんちゃんが何しに来た？』というアウェイ感があったが、信頼感を得ることができた」という――。本稿は、中竹竜二・加藤洋平『「人の