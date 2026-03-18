iPS細胞を使った再生医療製品が、世界に先駆けて日本で実用化される。医師の谷本哲也さんは「画期的なニュースだが、負の側面もある。最先端医療の新薬は1回の投与で3億円を超えた例もあり、保険適用されると、その負担は国民全員で引き受けることになる」という――。写真提供＝共同通信社iPS細胞から作製した心筋シート - 写真提供＝共同通信社■「世界初のiPS細胞治療承認」への賛否2026年3月6日、iPS細胞（人工多能性幹細胞）