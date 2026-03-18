日清食品は3月30日に、熱湯を注いで5分で白ごはんが仕上がる「日清ふっくら釜炊き ごはん」を発売する。カップタイプのため、ごはんの上にレトルトカレーや牛丼の具などを乗せて食べられる。メディア説明会では、新テレビCMに出演する夢グループの石田重廣社長、保科有里さんが新商品をアピールした。「日清ふっくら釜炊き ごはん」が発売「日清ランチ」「カレーメシ」など即席カップライスを展開してきた日清食品が、その長い歴史