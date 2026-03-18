“モネが見た世界”を追体験する没入型プログラムが上映中！東京・有楽町にある「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」では、特別プログラム「イマーシブプラネタリウム―モネ―」を上映中。印象派を代表する画家『クロード・モネ』の生涯を名画の数々とともにたどることができます。『イマーシブプラネタリウム―モネ―』の最大の特徴は、これまでにない“新次元の没入体験”。プログラムでは、世界的に人気の高い「睡蓮」