【モデルプレス＝2026/03/18】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが3月16日、自身のInstagramを更新。ミニスカートに野球日本代表「侍ジャパン」のユニフォームを合わせたコーディネートを公開した。【写真】56歳ベテラン芸人「脚長すぎてびっくり」話題の侍ジャパンユニ姿◆さゆり、侍ジャパンユニ×ミニスカートコーデ公開「有難うございます 侍ジャパン」とコメントし、「選手の皆様 たくさんのワクワ